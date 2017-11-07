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Mega-Sena da Proclamação República pode pagar hoje até 16 milhões

O sorteio especial será realizado hoje (07) a partir das 20h (horário de Brasília), em comemoração à Proclamação da República

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/11/2017 às 12:20

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O prêmio principal do concurso 1.985 da Mega-Sena poderá pagar até 16 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas. O sorteio especial será realizado hoje (07) a partir das 20h (horário de Brasília), em comemoração à Proclamação da República. As apostas podem ser feitas até as 19h em qualquer agência lotérica do país.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio, e aplique o dinheiro na poupança, os rendimentos poderão chegar a cerca de R$ 75 mil mensais. O valor é suficiente para financiar uma viagem de cruzeiro, visitando 30 países, ou mesmo comprar dois carros populares todo mês.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é que cerca de 10 milhões de pessoas façam apostas para o sorteio de hoje.

No último sorteio, ocorrido no sábado (4), ninguém acertou as seis dezenas, que foram: 21, 29, 35, 43 e 50. No entanto, 13 apostas fizeram a quina e receberam o prêmio de R$ 104.873,13 cada uma. Outras 1.743 acertaram a quadra e levaram o prêmio de R$ 1.117,40 cada.

Para aqueles que queiram tentar a sorte, uma aposta simples de seis dezenas no valor mínimo de R$ 3,50 tem a probabilidade de uma em 50.063.860 de ser sorteada. Já para a quina, a chance fica de uma em 154.518 apostas.

A aposta mínima na Mega custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Clientes correntistas da Caixa, maiores de 18 anos, com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas pelo computador. O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

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