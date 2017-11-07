Mulher perde chave de moto no Bairro Alto

Objeto Perdido
Ela perdeu a chave no último domingo (05), nas proximidades da Escola CEJAR
Uma mulher perdeu a chave de uma moto Honda Biz no último domingo (05), por volta das 11h50, nas proximidades da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), no Bairro Alto.
Por meio de postagem em rede social, ela pede para que quem encontre a chave entre em contato com Micheli, pelo número (67) 9 9151-7090.
Até o fechamento da matéria, o objeto permanecia desaparecido.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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