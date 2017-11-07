Mulher perde chave de moto no Bairro Alto

Uma mulher perdeu a chave de uma moto Honda Biz no último domingo (05), por volta das 11h50, nas proximidades da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro (CEJAR), no Bairro Alto.

Por meio de postagem em rede social, ela pede para que quem encontre a chave entre em contato com Micheli, pelo número (67) 9 9151-7090.

Até o fechamento da matéria, o objeto permanecia desaparecido.