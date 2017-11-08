Ato publicado no Diário Oficial do Estado torna a guavira fruto símbolo do MS

Mato Grosso do Sul
Lei nº 5.082 foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja
Em ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (08), a guavira foi declarada fruto símbolo de Mato Grosso do Sul. A Lei nº 5.082, que dispõe sobre o caso, foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja.
O reconhecimento da guavira como símbolo regional, na celebração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, atende ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Renato Câmara.
Conforme a lei sancionada, fica autorizada a inclusão deste símbolo em todas as divulgações turísticas de Mato Grosso do Sul, veiculadas dentro e fora do Estado.
Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", o município de Bonito promove anualmente o Festival da Guavira, evento que agrega ocupação e renda e valoriza a cultura sul-mato-grossense.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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