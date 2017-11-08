Ato publicado no Diário Oficial do Estado torna a guavira fruto símbolo do MS

Em ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (08), a guavira foi declarada fruto símbolo de Mato Grosso do Sul. A Lei nº 5.082, que dispõe sobre o caso, foi sancionada pelo governador Reinaldo Azambuja.

O reconhecimento da guavira como símbolo regional, na celebração dos 40 anos de Mato Grosso do Sul, atende ao projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, de autoria do deputado Renato Câmara.

Conforme a lei sancionada, fica autorizada a inclusão deste símbolo em todas as divulgações turísticas de Mato Grosso do Sul, veiculadas dentro e fora do Estado.

Conforme noticiado pelo jornal "O Pantaneiro", o município de Bonito promove anualmente o Festival da Guavira, evento que agrega ocupação e renda e valoriza a cultura sul-mato-grossense.