Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:29

Buscar

Últimas notícias
X

Técnico em segurança

Encontro busca valorização dos profissionais que previnem acidentes de trabalho

Palestras serão ministradas por Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho e Vladimir Struck, superintendente do MTE

Renan Nucci

Publicado em 08/11/2017 às 16:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Acontece hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Campo Grande o IV Encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho para discussão de temas relevantes para os profissionais, tais como: convenção coletiva, reforma trabalhista e seus impactos na segurança do trabalho, funções dos técnicos de segurança, networking e relacionamento, além de demais ações para o fortalecimento da classe.

Palestras serão ministradas por Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho e Vladimir Struck, superintendente do MTE. Atualmente, há mais de 1000 profissionais que atuam no segmento da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, em Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de Mato Grosso do Sul (Sintest/MS) com apoio do MPT, Fundacentro/MS, Ministério do Trabalho e demais entidades de classe.  

De acordo com o presidente do Sintest/MS, André Luiz Ferreira, “o encontro pretende reunir todos técnicos de segurança do estado para abordar temas relevantes tanto para a categoria quanto para a sociedade, já que temos um papel central na rotina de trabalho das empresas. Sendo assim, convidados todos os profissionais para que, por meio desse encontro, possamos estimular a valorização e o reconhecimento social da nossa categoria. O momento é agora”, considerou.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo