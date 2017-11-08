Encontro busca valorização dos profissionais que previnem acidentes de trabalho

Acontece hoje, às 19 horas, na Câmara Municipal de Campo Grande o IV Encontro de Técnicos de Segurança do Trabalho para discussão de temas relevantes para os profissionais, tais como: convenção coletiva, reforma trabalhista e seus impactos na segurança do trabalho, funções dos técnicos de segurança, networking e relacionamento, além de demais ações para o fortalecimento da classe.

Palestras serão ministradas por Paulo Douglas Almeida de Moraes, procurador do Trabalho e Vladimir Struck, superintendente do MTE. Atualmente, há mais de 1000 profissionais que atuam no segmento da prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, em Mato Grosso do Sul. A iniciativa é do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado de Mato Grosso do Sul (Sintest/MS) com apoio do MPT, Fundacentro/MS, Ministério do Trabalho e demais entidades de classe.

De acordo com o presidente do Sintest/MS, André Luiz Ferreira, “o encontro pretende reunir todos técnicos de segurança do estado para abordar temas relevantes tanto para a categoria quanto para a sociedade, já que temos um papel central na rotina de trabalho das empresas. Sendo assim, convidados todos os profissionais para que, por meio desse encontro, possamos estimular a valorização e o reconhecimento social da nossa categoria. O momento é agora”, considerou.