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Mato Grosso do Sul

Semagro vai coordenar seleção pública de candidatos ao cargo de diretor-presidente da Fundect

As inscrições de interessados vão até o dia 30 de novembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 11/11/2017 às 11:58

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O Conselho Superior da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect-MS) abriu seleção pública de candidatos para preencher o cargo de diretor-presidente da Fundação. As inscrições de interessados vão até o dia 30 de novembro conforme o edital.

O Conselho é presidido pelo secretário Jaime Verruck e a seleção será coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O novo diretor-presidente vai completar o mandato referente ao triênio 2017-2019.

A publicação está no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 9.524. Os doutores selecionados vão compor uma lista tríplice e a escolha será feita pelo governador Reinaldo Azambuja.

Serviço

As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro e a lista de concorrentes aptos será publicada no dia 6 de dezembro. Os candidatos serão apresentados ao Conselho Superior da Semagro de 8 a 10 de dezembro e a divulgação dos resultados está marcada para o dia 17 de dezembro.

Entre as exigências para o cargo estão o título de doutor em curso reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), morar em Mato Grosso do Sul, mínimo dez anos de trabalho efetivo em atividades relacionadas à Ciência, Tecnologia e Inovação, além de três anos em cargos ou funções de direção superior ou gerência intermediária.

A proposta junto com os documentos exigidos deve ser protocolada na Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Semagro, localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, bloco 12, Parque dos Poderes, em Campo Grande, durante horário comercial.

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