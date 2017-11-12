Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:31

Buscar

Últimas notícias
X

Meio ambiente

Em homenagem a ambientalista, Dia do Pantanal é comemorado neste domingo

O Pantanal é a maior área úmida continental do mundo e berço de rica biodiversidade

Renan Nucci

Publicado em 12/11/2017 às 11:24

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Dia do Pantanal, conferido por iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, do movimento ambientalista e organizações não governamentais, e aprovado em 2008 pelo Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), é celebrado neste domingo, 12 de novembro. Na época, o Governo de Mato Grosso do Sul defendeu a data de 14 de novembro, para coincidir com o Dia do Rio Paraguai.

A data escolhida por unanimidade homenageia o ambientalista Francisco Anselmo de Barros, o Francelmo, que, em 12 de novembro de 2005, morreu ao atear fogo no próprio corpo, durante ato público no Calçadão da Rua Barão do Rio Branco, em Campo Grande, como forma de protesto contra a implantação de usinas de álcool e açúcar na borda do Pantanal. As entidades ambientalistas, ao elaborarem a proposta ao Conama, entenderam que era justo celebrar o Dia do Pantanal na data de falecimento de um dos seus maiores protetores.

Com o título de Reserva da Biosfera ratificado recentemente pela Unesco, o Pantanal é a maior área úmida continental do mundo e berço de rica biodiversidade, estendendo-se por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bolívia e Paraguai. Possui uma área de 624.320 km², aproximadamente 62% localizada no Brasil. As cheias anuais atingem cerca de 80% do Pantanal e o ciclo das águas traz o equilíbrio ambiental, proporcionando a renovação da fauna e da flora.

O Pantanal detém três áreas protegidas com o título de Sítio Ramsar, concedido pela Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional, conhecida como Convenção Ramsar. São elas: Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Rio Negro, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul, e Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal e Parque Nacional do Pantanal, em Poconé (MT).

Apenas um Pantanal

Pela importância ambiental, foi decretado Patrimônio Nacional pela Constituição de 1998, e Patrimônio da Humanidade e Reserva da Biosfera, pelas Nações Unidas, em 2000. Já foram registradas no bioma único pelo menos 4.700 espécies, incluindo plantas e vertebrados. Desse total, 3.500 são espécies de plantas (árvores, vegetações aquáticas e terrestres), 325 peixes, 53 anfíbios, 98 répteis, 656 aves e 159 mamíferos.

Em outubro do ano passado, o governador Reinaldo Azambuja assinou, conjuntamente com seu colega de Mato Grosso, Pedro Taques, a Carta Caiman, propondo a integração do ecossistema pelos dois estados por meio de um plano de trabalho unificado, com o objetivo de preservar e promover o desenvolvimento econômico e social da região. Uma das metas é estabelecer uma legislação ambiental única.

O documento, que recebeu a anuência do ministro José Sarney Filho, do Meio Ambiente, propõe ainda a formulação de estratégias voltadas à preservação e uso sustentável do bioma, dar celeridade na aprovação da Lei do Pantanal, em tramitação no Congresso Nacional, à revisão dos plantios de monocultura, à regulamentação de pagamento por serviços ambientais, compensação e incentivos fiscais.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo