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Corpo de Bombeiros realiza palestras educativas e preventivas

Palestras foram realizadas na última sexta-feira (10)

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/11/2017 às 10:21

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O Corpo de Bombeiros, em busca de educar e prevenir indivíduos desde cedo, realizou na última sexta-feira (10), palestras sobre prevenção em queimadas urbanas e ao uso/abuso de álcool e entorpecentes em escola estadual e comunidade terapêutica.

Queimadas Urbanas

Na tentativa de atingir um público jovem e em formação e assim difundir a cultura preventiva, o Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana realizou uma palestra sobre queimadas urbanas na Escola Estadual Coronel Antônio Trindade.

Em horários distintos, pela manhã e pela tarde, aos alunos do ensino fundamental, entre 7 e 14 anos, foram passadas informações sobre o porquê devemos evitar queimadas, seus riscos, perigos à saúde e ainda orientações quanto às penalidades legais que podem ser aplicadas aos causadores das queimadas urbanas. 

"A Informação é a Melhor Arma Contra as Drogas"

Os participantes do Projeto Bombeiros do Amanhã participaram de palestra sobre prevenção ao uso e abuso de álcool e substâncias entorpecentes na Associação Bom Samaritano, Comunidade Terapêutica Lar de Betânia.

Em geral, os oficiais falaram sobre causas e efeitos do uso a curto e longo prazo de substâncias químicas diversas e ainda fatores de risco da dependência química e atitude durante uma abordagem para venda e/ou consumo.

A interação tem o intuito de incutir, nos menores assistidos pelo projeto, a capacidade de identificar abordagens suspeitas e ainda a tomada de atitudes corretas durante um possível assédio envolvendo drogas.

O Lar de Betânia assiste dependentes químicos em recuperação nos municípios de Aquidauana e Anastácio. 

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