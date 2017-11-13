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Secretaria de Educação abre inscrições para cursos profissionalizantes

A previsão de início das aulas é dia 22 de novembro, nos cursos presenciais, e dia 24 para os cursos EaD

Renan Nucci

Publicado em 13/11/2017 às 15:57

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) informa que estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes. Com cursos técnicos que têm duração média de 18 meses e cursos de qualificação de quatro meses, a educação profissional prepara o estudante para inserção no mundo do trabalho e contribui para a elevação da escolaridade da população, integrando educação, trabalho, ciência e tecnologia.

Os interessados em ocupar uma vaga nos cursos da educação profissional deverão realizar a pré-matrícula no site da Matrícula Digital e responder ao questionário de Mapeamento de Perfil, até 19 de novembro. A designação será no dia 20 de novembro e os selecionados deverão confirmar a matrícula na escola, pessoalmente, nos dias 20 e 21 deste mês. Caso as inscrições superem o número de vagas, os candidatos serão submetidos a um processo de seleção a partir da nota no questionário.

A previsão de início das aulas é dia 22 de novembro, nos cursos presenciais, e dia 24 para os cursos EaD. Confira o quadro de vagas.

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