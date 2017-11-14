Ônibus da justiça itinerante vai a Bonito e faz 123 casamentos

No sábado (11), o ônibus da 8ª Vara do Juizado Especial - Justiça Itinerante esteve em Bonito e a equipe que, por meio do ônibus, leva a justiça até o cidadão, trabalhou muito para realizar 123 conversões de união estável em casamento, além de um reconhecimento de união estável. O ônibus ficou estacionado ao lado do salão Acácia Branca.



A juíza Paulinne Simões de Souza, da 2ª Vara de Bonito, confessou que foi um prazer imenso receber, pela 1ª vez, o ônibus da Justiça Itinerante em Bonito e para ela pessoalmente rever os amigos – principalmente atuar novamente, depois de 14 anos, na unidade móvel.



“Fiquei um ano trabalhando no ônibus no início da carreira, percorrendo os bairros da Capital. Sempre incentivo e participo ativamente das conversões de união estável em casamento. Foi uma emoção muito grande ver o salão lotado, as pessoas com seus trajes de gala - cada um a sua maneira e na medida de sua maior ou menor simplicidade. Ver a emoção deles em, após tanto tempo de conivência, se casarem. Foi uma alegria”, disse ela.



Criada pela Resolução nº 353, de 3 de outubro de 2001, a Justiça Itinerante – como é conhecida – tem uma história de mais 150 mil processos e quase 90% de acordos em 16 anos de atuação em Campo Grande.



A Justiça Itinerante garante facilidade e rapidez nos serviços prestados, além de não gerar nenhum custo à população. Tem a competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, bem como as causas relativas a direito de família.



Sob o comando do juiz Cezar Luiz Miozzo, o serviço percorre 16 bairros de Campo Grande prestando atendimento gratuito e fazendo valer os direitos da população, auxiliando e procurando solucionar suas pendências judiciais.