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Aberto processo seletivo para contratação temporária na Fundtur

A seleção de profissionais é destinada a prestação de serviço na implantação do Observatório de Turismo de MS.

Schimene Duque Weber

Publicado em 16/11/2017 às 11:49

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Foi publicado nesta quinta-feira (16), no Diário Oficial do Estado (DOE) o Processo Seletivo Simplificado SAD/Fundtur/OTMS/2017, que é destinado à seleção de pessoal para serviço temporário na Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS). Os profissionais serão destinados à prestação de serviços na implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Todas as funções oferecidas são para nível superior em Turismo com e sem pós-graduação, Economia, Administração e Análise de Sistemas, Ciências da Computação ou Sistemas de Informação. O processo seletivo envolve as etapas de inscrição, avaliação curricular, entrevista pessoal e a contratação, que tem validade de um ano prorrogável por mais um.

As inscrições devem ser feitas até o dia 21 de novembro na própria Fundtur, que fica na avenida Afonso Pena, 7000, Parque da Nações Indígenas (Portal Guarani), em Campo Grande. A lista de classificados será publicada no dia 23 deste mês e as entrevistas serão realizadas de 24 a 29 de novembro. O resultado final será divulgado no DOE em 1º de dezembro e no dia 4 começam as convocações dos selecionados para contratação.

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