Prêmio de R$ 29 milhões da Mega-Sena pode ser pago nesta quinta-feira

Geral
O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília) e poderá deixar alguém milionário ainda hoje
O felizardo que acertar as seis dezenas do concurso 1.988 da Mega-Sena poderá se tornar milionário ainda nesta quinta-feira (16).
O sorteio, excepcionalmente transferido para esta data por conta do feriado de Proclamação da República na última quarta-feira (15), ocorre às 20h (horário de Brasília), no município de Amparo, em São Paulo.
O valor total do prêmio, quando aplicado na poupança, poderá gerar um lucro de R$ 136 mil por mês.
Apostas
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País até as 19h (horário de Brasília).
O valor mínimo do investimento é de R$ 3,50.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS