Prêmio de R$ 29 milhões da Mega-Sena pode ser pago nesta quinta-feira

O felizardo que acertar as seis dezenas do concurso 1.988 da Mega-Sena poderá se tornar milionário ainda nesta quinta-feira (16).

O sorteio, excepcionalmente transferido para esta data por conta do feriado de Proclamação da República na última quarta-feira (15), ocorre às 20h (horário de Brasília), no município de Amparo, em São Paulo.

O valor total do prêmio, quando aplicado na poupança, poderá gerar um lucro de R$ 136 mil por mês.

Apostas

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas em qualquer casa lotérica do País até as 19h (horário de Brasília).

O valor mínimo do investimento é de R$ 3,50.