Circuito Gastronômico do Fegasa inicia oferecendo pratos especiais

Clientes de 12 empreendimentos do setor de alimentos podem, a partir desta sexta-feira, 17 de novembro, degustar de pratos especiais e avaliá-los. Começou o Circuito Gastronômico do VI Festival Gastronômico Sabores das Américas (Fegasa). O concurso, que vai premiar a melhor iguaria, segue até o dia 28. Estabelecimentos participantes vão indicar aos clientes sua participação no Circuito e oferecer comida com ingrediente típico da região. Os pratos variam de R$ 20,00 a R$ 30,00 e cada empresa vai disponibilizar 50 fichas de avaliação.

Alba Restaurante está com o prato “Rabada de ponta de cauda de jacaré com polenta” pronto para ser avaliado. Interessados em participar do Circuito como degustador pode conferir o “Hambúrguer de jacaré” no Baú dos Sabores. A Churrascaria Rodeio do Pantanal oferece o “Jaeça-caré à Rodeio” e Delícias Restaurante está com o “Medalhão de Pintado” como prato especial.

O Dolce Café Padaria e Restaurante oferece “Jacaré com manjericão e alho”, enquanto Glória Grill Restaurante tem no cardápio “Pintado a la Glória”. Lanchonete e Pizzaria Puro Sabor oferece “Moqueca de jacaré” e Pele de Inca Gastrobar tem “Vatapá de palmito charqueado com farinha de bocaiuva”. Pizzaria Donana tem a “Pizza pantaneira”, Restaurante e Churrascaria Laço de Ouro oferece “Picanha pantaneira” e o Restaurante Miguéis a “Isca de jacaré com maionese de limão siciliano com coentro”. Restaurante Vivenda Pantaneira tem o “Brisa Pantaneira Especial”.

Os pratos estarão disponíveis até o dia 28 de novembro. O Circuito Gastronômico do Fegasa também terá avaliação técnica. Já o júri será composto por cinco pessoas: dois chefs de cozinha, um jornalista, um representante da Fundação de Cultura e Patrimônio Histórico e um membro do COMTUR (Conselho Municipal de Turismo). O júri avaliará os pratos no dia 30 de novembro, às 15h30, na Arena Gastronômica. Os itens analisados serão harmonia de sabor e textura, criatividade, técnica utilizada e apresentação do prato (estética). Os três primeiros colocados receberão troféu e prêmio.

Confira endereços dos restaurantes:

Alba Restaurante (Rua Sete de setembro, 300 – Centro)

Baú dos Sabores (Rua Frei Mariano, 708 – Centro)

Churrascaria Rodeio do Pantanal (Rua 13 de junho – Centro)

Delícias Restaurante (Rua Major Gama, 1559 – Aeroporto)

Dolce Café Padaria e Restaurante (Rua Frei Mariano, 572 – Centro)

Glória Grill Restaurante (Rua Cabral, 1628 – Aeroporto)

Lanchonete e Pizzaria Puro Sabor (Rua 13 de junho, 2710 – Dom Bosco)

Pele de Inca Gastrobar (Rua Ladário, 18 – Centro)

Pizzaria Donana (Rua Major Gama, 549 – Centro)

Restaurante e Churrascaria Laço de Ouro (Rua Frei Mariano, 534 – Centro)

Restaurante Miguéis (Rua Frei Mariano, 708 – Centro)

Restaurante Vivenda Pantaneira (Av. Nossa Senhora da Candelária, 1212 - Maria Leite)