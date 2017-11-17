Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena sobe para R$ 33 milhões

Sorteio
Próximo concurso será realizado no sábado, dia 18 de novembro
Pela quinta vez consecutiva, ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e o prêmio, novamente, acumulou. Agora, o vencedor poderá desfrutar da quantia de R$ 33 milhões.
O último sorteio foi realizado na noite da última quinta-feira (16), no município de Amparo, em São Paulo. Os números sorteados foram 05 - 10 - 39 - 42 - 46 - 54. A quina teve 87 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 29.177,91. Outras 5.711 apostas faturaram a quadra, com ganho individual de R$ 634,98.
O próximo concurso, de número 1.989, será no próximo sábado (18). As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
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Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
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