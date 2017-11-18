Evento marca Consciência Negra e abertura dos 16 Dias de Ativismo

Uma roda de samba e pagode na segunda-feira, 20 de novembro, marcará a celebração do Dia da Consciência Negra em Corumbá e a abertura dos 16 Dias de Ativismo. O evento, promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Especial de Cidadania e Direitos Humanos, está marcado para as 18h30 na quadra da praça do bairro Nova Corumbá.



O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Foi criado em 2003 e instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Em Corumbá a data é feriado municipal instituído pela lei municipal nº 2.084, de 19 de dezembro de 2008 e integra o calendário comemorativo da cidade.

16 dias



Os movimentos feministas e de mulheres escolheram o período compreendido entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro, como marco da campanha, justamente devido às quatro datas significativas na luta pela erradicação da violência contra as mulheres e garantia dos direitos humanos, inseridas nestes 16 dias.