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CEF

Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve pagar R$ 50 milhões

Os números sorteados foram 15-22-30-32-40-58

Schimene Duque Weber

Publicado em 19/11/2017 às 09:45

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O concurso 1.989 da Mega-Sena, sorteado no último sábado (18), acumulou, pois ninguém acertou as seis dezenas. Para o próximo sorteio, o prêmio está estimado em R$ 50 milhões. Os números sorteados foram 15-22-30-32-40-58.

Entre os apostadores, 47 acertaram os cinco números da quina e levaram R$ 56.106,95 cada. Já a Quadra, que se se refere a quatro acertos, teve 3.280 apostas ganhadoras, que receberão R$ 1.148,53 cada.

Os prêmios inferiores a R$ 1.332,78 (valor bruto de R$ 1.903,98) são pagos em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima desse valor, apenas as agências bancárias fazem o pagamento, sendo que quantidades iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagas após dois dias da solicitação.

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