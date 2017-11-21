Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 05:35

Buscar

Últimas notícias
X

Projeto

Aldeias recebem novos atendimentos com projeto A Saúde Mais Perto de Você Indígena

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/11/2017 às 08:51

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Os atendimentos de saúde na Aldeia Cachoeirinha pelo projeto Saúde Mais Perto de Você Indígena continuaram neste domingo (19) no município de Miranda. Somente pela manhã cerca de mil pessoas passaram pelas diversas especialidades disponibilizadas na estrutura montada para os atendimentos em saúde na região.

O governador Reinaldo Azambuja visitou o complexo de atendimentos onde acompanhou os serviços de cada unidade e consultórios. De acordo com o governador, a parceria com outras instituições vem fortalecendo cada vez mais os trabalhos em saúde buscando a melhoria dos atendimentos para a população indígena.

“É um projeto que pretendemos estender para outras regiões e que está se fortalecendo graças à parceria que conseguimos com outras instituições como a Prefeitura, UFMS, DSEI e Funai. É mais uma ação em saúde para uma população que precisa desse cuidado e estamos trabalhando para que fique cada vez melhor”, disse o governador. Segundo ele, o objetivo é utilizar a ação em Miranda como um projeto piloto para outras regiões de comunidade indígena no Estado.

Para a professora Josiane Julia Canale a ação realizada na aldeia é uma grande ajuda para os moradores da região, já que era algo amplamente requerido pela comunidade pela demora em se conseguir atendimentos na rede de saúde. “O que estamos recebendo nesta ação na aldeia Cachoeirinha é um sonho para toda a comunidade indígena. Sempre debatíamos a questão dos serviços de saúde para a realização de exames, consultas e outros serviços, e agora as nove aldeias da região estão sendo atendidas. É uma grande felicidade ter acesso a exames como cardiologia e até emissão de documentos em uma ação como esta”, destacou a professora.

Além dos atendimentos com consultas de especialidades em urologia, cardiologia, ortopedia e a realização de exames como mamografia, preventivos, eletrocardiogramas e ultrassom, a parceria com a UFMS manterá na aldeia unidades móveis para atendimentos odontológicos e oftalmológicos para a comunidade indígena. O projeto A Saúde Mais Perto de Você Indígena que aconteceu nesse fim de semana (18 e 19.11), em Miranda, realizou procedimentos como: cirurgias eletivas (especialidades em vesícula, hérnia e laqueadura) no hospital de Miranda, além dos atendimentos oferecidos na estrutura montada na aldeia Cachoeirinha.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo