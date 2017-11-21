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"Estão fazendo gambiarra", diz leitora sobre situação de ponte

Ônibus passa por dentro de córrego para conseguir levar estudantes à escola

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2017 às 17:15

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Crédito do vídeo: Da Redação

Preocupada com a situação do percurso feito pelo ônibus escolar que transita pelo disitro de Águas do Miranda, em Bonito, moradora da região denunciou o caso ao O Pantaneiro. Por conta do volume das chuvas, a ponte ficou danificada e obriga o motorista a adotar percurso perigoso por dentro do córrego. A manobra foi flagrada e registrada em vídeo, onde é possível ver uma máquina abrindo caminho para o veículo que fica perto de atolar.

Segundo a leitora, o procedimento não é adequado. "Estão fazendo gambiarra", disse ela que teve a identidade preservada. A denunciante informou que mora no Pesqueiro do Noé e que os estudantes que precisam se locomover até a Escola Municipal Rural Águas do Miranda estão sem aula há duas semanas por conta da precariedade de infraestrutura. 

A informante ainda apontou que a Prefeitura de Bonito já tomou conhecimento do caso e que, apesar das promessas feitas sobre o conserto da ponte, nenhuma atitude foi tomada até o momento. A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação, mas até o fechamento deste material não havia obtido resposta.

 

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