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Juiz recebe denúncia por feminicídio do acusado de matar ex-namorada a tesouradas

Autor matou vítima logo depois de sair da prisão

Renan Nucci

Publicado em 21/11/2017 às 17:45

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Na segunda-feira (20), o juiz titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, Carlos Alberto Garcete de Almeida, recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do acusado de matar a ex-namorada a golpes de tesoura logo após sua saída da prisão.

Segundo a acusação, na madrugada do dia 15 de setembro deste ano, no bairro Universitário, após uma discussão com a ex-namorada em razão do ciúmes que ainda nutria por ela, o réu desferiu uma cabeçada contra o rosto da vítima e, segurando-lhe os braços, golpeou-a com uma tesoura por várias vezes, na intenção de matá-la.

A moça de 18 anos, que morava com o irmão desde o fim do relacionamento, havia namorado o denunciado por 3 anos, mas após a sua prisão e as demonstrações de ciúme excessivo por parte dele, havia rompido o namoro. A vítima, contudo, visitava-o no estabelecimento penal esporadicamente e aceitou recebê-lo na noite anterior ao crime em sua casa.

Com o recebimento da denúncia, o acusado será processado pelo crime de feminicídio, no âmbito de violência doméstica e familiar, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

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