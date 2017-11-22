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Extensão para navegador ajuda a identificar ofertas “Black Fraude”

Plugin Reduza monitora preços de produtos de lojas de e-commerce para evitar preços inflados na Black Friday

Renan Nucci

Publicado em 22/11/2017 às 16:13

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Está chegando a Black Friday, o grande dia de descontos onde as lojas promovem promoções incríveis para seus clientes e que vêm ganhando a cada ano mais a atenção dos brasileiros. As lojas comemoram as boas vendas ano após ano, e segundo pesquisa realizada pela Ebit está previsto um aumento de 15% no faturamento apenas para o dia da Black Friday, chegando a vendas totais no valor de R$ 2,19 bilhões.

Entretanto você talvez já tenha ouvido falar que as promoções de Black Friday são “a metade do dobro” ou que é uma "Black Fraude", não é mesmo? E isto é quando as lojas sobem os preços dos produtos antes da Black Friday e depois maquiam os preços, deixando os consumidores frustrados e com má impressão nesta data.

Para solucionar isso, o site Reduza (www.reduza.com.br) desenvolveu uma ferramenta gratuita que ao monitorar os preços dos produtos durante todo ano descobre se as lojas inflaram os preços dos produtos durante a Black Friday. O Plugin está disponível para os navegador Chrome e Firefox.

Plugin descobre uma oferta autêntica da Black Friday

A equipe do Reduza desenvolveu a nova funcionalidade no site e extensão para navegadores, para facilitar o acesso do usuário e para que ele seja alertado por uma oferta que realmente seja da Black Friday, com desconto real ou se a oferta oferecida é uma "Black Fraude", por ter preços "inflados" ou mesmo não dando descontos reais, sendo apenas um artifício para "enganar" o consumidor.

Com apenas dois anos de funcionamento, o Reduza já ajudou mais de 1 milhão de pessoas a economizar em suas compras na internet, em lojas como: Casas Bahia, Extra, Walmart, Web Continental, Ricardo Eletro, Novo Mundo, Consul, Centauro e mais 100 lojas, gerando economia de dinheiro e tempo ao consumidor.

Sobre o Reduza

A startup Reduza (www.reduza.com.br), é do Mato Grosso do Sul e  foi criada pelos sócios Lucas Pelegrino, Amador Gonçalves e Alessandro Fontes, e começou a funcionar em fevereiro de 2015. O sistema funciona de forma bem simples: basta colar o link do produto desejado, clicar em reduzir preço e esperar o site informar se encontrou desconto. Em média o Reduza tem 40% de chances de encontrar um desconto para o produto desejado, com descontos entre 5 a 30%.

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