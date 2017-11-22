Governo convoca para posse aprovados em concurso da PGE

Mato Grosso do Sul
Ao todo, cinco aprovados no certame irão tomar posse dos cargos
Os candidatos aprovados e nomeados no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul foram convocados para tomar posse dos cargos.
Assinada pelo procurador-geral do Estado, Adalberto Neves Miranda, a convocação pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (22).
Ao todo, cinco aprovados no certame irão tomar posse dos cargos. O ato será realizado no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, no dia 4 de dezembro de 2017, às 10h.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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