Homem morre após cair de escada durante seu primeiro dia de trabalho

Acidente Fatal
Caso aconteceu em Três Lagoas, na última terça-feira (21)
Um homem identificado como I. M. da S., de 54 anos, morreu após sofrer um acidente durante seu primeiro dia de trabalho. Informações dão conta de que ele realizava manutenção em uma janela e, possivelmente, teria se desequilibrado e caído da escada, momentos antes de encerrar o seu expediente.
A vítima, que aparentemente não utilizava nenhum equipamento de segurança durante a realização do serviço, foi atendida por socorristas do SAMU e levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu por volta de 21h40 da última terça-feira (21), em Três Lagoas.
De acordo com o site JP News, responsável pela apuração do caso, além de fratura no crânio e em um braço, havia também suspeita de fratura cervical.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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