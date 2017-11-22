Homem morre após cair de escada durante seu primeiro dia de trabalho

Um homem identificado como I. M. da S., de 54 anos, morreu após sofrer um acidente durante seu primeiro dia de trabalho. Informações dão conta de que ele realizava manutenção em uma janela e, possivelmente, teria se desequilibrado e caído da escada, momentos antes de encerrar o seu expediente.

A vítima, que aparentemente não utilizava nenhum equipamento de segurança durante a realização do serviço, foi atendida por socorristas do SAMU e levada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos graves ferimentos e faleceu por volta de 21h40 da última terça-feira (21), em Três Lagoas.

De acordo com o site JP News, responsável pela apuração do caso, além de fratura no crânio e em um braço, havia também suspeita de fratura cervical.