Consumidor deve desconfiar de grandes descontos em Black Friday, diz Procon

A Black Friday nacional vai acontecer na sexta-feira, 24 de novembro, e as primeiras promoções já surgem na internet. No entanto, para que muitos sonhos não se tornem em pesadelos, o consumidor deve ficar atento para não cair em fraudes virtuais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), empresas descumpriram ofertas em anos anteriores e enganaram clientes. Estar atento aos preços praticados pelas empresas um mês antes da Black Friday, por exemplo, é importante para não acreditar em falsas promoções.



“Todo cuidado que o consumidor tomar com relação à compra virtual é pouco. Sempre corre o risco de haver alguém de má-fé oferecendo algum produto. Quando a gente fala para o consumidor que a internet é uma ferramenta muito útil, não é só para fazer compras, mas também para fazer a pesquisa sobre possíveis fraudes que você possa sofrer. Temos os aplicativos Reclame Aqui, consumidor.gov.br e ebit.com.br porque nesses sites podemos identificar se as empresas possuem reclamações ou fraudes”, afirmou a advogada Andréa Sampaio, diretora-executiva da Agência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).



Andréa lembrou que quando o negócio é uma fraude, no dia posterior à compra, o consumidor já não consegue mais contato com os vendedores. É importante não emitir dados pessoais e de cartão de crédito sem ter certeza que o site é confiável. Além disso, em caso de arrependimento de compra, o estorno do crédito só é realizado por empresas legais. Ela chama atenção também para compras feitas por boleto bancário. “O consumidor deve prestar muita atenção porque o código de barras também pode ser fraudado. Para ter certeza que é idôneo, a pessoa tem que verificar se o boleto é coerente com a página da empresa, se o nome jurídico é o da empresa e se o CNPJ é real”, explicou. Para verificar CNPJ de empresas, basta acessar o site da Receita Federal e consultar o número.



A advogada reiterou que o consumidor deve ficar atento aos sites para não acessar endereços falsos de grandes lojas que existem no Brasil. Para isso, é necessário conferir se tem o cadeado no link da página, se o início do endereço está em https. Além disso, é importante desconfiar de descontos grandes demais. “É necessário fazer pesquisa de preços. Desconfie de descontos altos demais. Por exemplo, se uma TV que normalmente é vendida a seis mil reais for oferecida por novecentos reais, pode ter certeza que é fraude. Um carro de 40 mil reais sendo vendido a 20 mil reais é um desconto grande demais. É preciso questionar esses valores e desconfiar sempre”, disse Andréa Sampaio.



Para ajudar o consumidor a aproveitar a temporada de compras com segurança, confira dicas sobre como se prevenir de golpes na Black Friday:



1 – Todo cuidado é pouco com links no WhatsApp

O WhatsApp é o principal aplicativo de comunicação dos brasileiros via smartphones. E, por isso, muitos golpistas utilizam o aplicativo de bate-papo para espalhar falsas promoções. Por isso, ao receber um link em uma conversa, pense duas vezes antes de clicar nele e, principalmente, dar seus dados pessoais a sites.



Enquanto as conversas um-a-um com conhecidos tendem a ser mais seguras, os chats em grupos são ambientes bastante propícios a golpes. Caso você não conheça todos os membros ou esteja em uma comunidade aberta, o melhor é não clicar imediatamente no link e desconfiar sempre. Procure observar o perfil do remetente, se há foto, se a pessoa é bastante participativa no bate-papo, entre outros.



2 – Fique alerta a anúncios em aplicativos

Alguns aplicativos gratuitos e menos conhecidos costumam exibir um excesso de propagandas na tela. No entanto, por diversas vezes, alguns desenvolvedores não tomam cuidado com a fonte da publicidade, o que facilita a proliferação de anúncios falsos e infectados. Portanto, tenha cuidado ao clicar em algum desses banners e, ao fazer isso, esteja atento ao link e ao site que será aberto no seu navegador.



3 – Use testadores de links

Uma boa forma de se manter protegido contra ataques de phishing e de outros tipos é o uso de testadores de links. Ao receber uma oferta milagrosa, utilize ferramentas como o DFNDR Lab para verificar se o site é seguro para acessar. Para pesquisas no Google, o Avast Online Security é um complemento para Chrome que inclui a checagem de segurança nos resultados do buscador, além de oferecer proteção em tempo real no navegador.



4 – Não clique em e-mail de lojas que você não se cadastrou

As caixas de entrada de e-mail são um dos principais alvos de mensagens de SPAM e de phishing. Por isso, todo cuidado é pouco ao clicar em um link promocional enviado para a sua caixa de entrada. Em primeiro lugar, tente lembrar se você se cadastrou mesmo para receber ofertas daquela loja.



Ainda que tenha feito o cadastro, procure observar sempre o endereço do remetente antes de clicar em uma oferta. Grandes lojas não utilizam e-mails com o final @gmail.com, @yahoo.com.br ou @hotmail.com, que normalmente são ligados a contas pessoais. Além disso, ao passar o mouse por um banner da mensagem ou botão, observe no canto inferior da tela qual link aparecerá no seu navegador e se este realmente direciona para a loja em questão.



5 – Desconfie de ligações e mensagens por SMS

Nesse período, é possível que criminosos usem ligações telefônicas e SMS para entrar em contato com você. Por isso, sempre desconfie ao ser contatado, especialmente quando a pessoa em linha diz que você ganhou algo, mas exige algum depósito ou pagamento da sua parte. Uma boa ação preventiva é instalar aplicativos de identificação de chamadas no seu telefone, como o TrueCaller, o Sync.ME, entre outros.



6 – Fique atento ao domínio do site e a construção da página

É comum que criminosos criem páginas bastante similares a lojas e ações promocionais para enganar consumidores. Portanto, ao clicar em algum link, observe bem o endereço que aparece no seu navegador. Seja no celular ou no computador, procure por um cadeado no canto esquerdo da barra e veja se esta é uma conexão segura, bem como se o domínio está registrado e possui certificados de segurança.



Outro indício de golpe é a qualidade da construção da página. Se o site contiver imagens e menus fora do lugar ou até mesmo erros de português, é bastante provável que se trata de um endereço falso.



7 – Confira as classificações da ebit.com.br, do consumidor.gov.br e do reclameaqui.com.br

Ao encontrar uma nova loja, é essencial procurar saber mais sobre a idoneidade da mesma antes de fechar negócios. Uma boa ferramenta para isso é o portal Ebit, que classifica a loja com base no relato de clientes sobre a satisfação do consumidor e também do prazo de entrega. O site Consumidor.gov.br é composto por empresas que se comprometem a conhecer, analisar e investir todos os esforços disponíveis para a solução dos problemas. Outra ferramenta bastante popular entre os brasileiros é o site Reclame Aqui, onde você pode consultar problemas tidos por outros compradores e as respostas dadas pelas empresas.



8 – Faça consulta com amigos, familiares e em online

Se você tiver com um tempo de sobra antes de comprar um produto, pergunte a algum amigo ou familiar se ele já comprou naquela loja ou o mesmo aparelho. Ao fazer isso, você evita levar gato por lebre e pode saber um pouco mais sobre experiência de pessoas da sua confiança. Além disso, algumas redes sociais e fóruns podem te ajudar a tirar dúvidas, embora seja sempre importante estar atento a quem está dando uma dica.



9 – Use cartões de crédito virtuais

Ao fazer uma compra em um site do qual está desconfiado, procure usar um cartão virtual. Diversos bancos oferecem essa modalidade de cartão de crédito, que cria um número único para aquela compra e evita que o seu documento real seja compartilhado com o comerciante. Assim, você evita problemas com clonagem e que pessoas continuem usando seus dados para praticar crimes.



10 – Confira se este é mesmo o menor preço

Já é comum entre os brasileiros o trocadilho da “Black Fraude”, que é quando um site aumenta o preço de um produto nas semanas anteriores à Black Friday para dar um falso desconto no dia da promoção. No entanto, isso é uma prática fácil de ser descoberta com o uso de serviços e aplicativos que rastreiam a evolução dos preços das lojas virtuais.



O OD Ofertas, por exemplo, é um complemento para Google Chrome que traz um gráfico completo com a evolução do preço nos últimos dias. Além disso, o plug-in do Olhar Digital também revela se o produto tem alguma oferta melhor em outro site e testa cupons de descontos para garantir que você está economizando o máximo possível.