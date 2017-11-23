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Governo convoca para exame físico 89 candidatos que concorrem ao cargo de Delegado

O exame físico acontecerá no dia 3, primeiro domingo de dezembro

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/11/2017 às 11:29

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Nesta quinta-feira (23.11) o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) a convocação de 89 candidatos que concorrem ao cargo de Delegado de Polícia para o teste de aptidão física que compreende a IV fase do concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

O exame físico acontecerá no dia 3, primeiro domingo de dezembro, no Parque dos Poderes em duas etapas. O teste de corrida será às 7h, na SAD, que fica na avenida Desembargador José Nunes da Cunha, s/nº Bloco I, e os demais testes como flexão, abdominal e salto serão realizados, às 15h, na Academia de Polícia Civil (Acadepol), na rua Delegado Osmar de Camargo, s/nº, Bloco XV.

Os testes serão realizados no horário de MS, e de acordo com o edital, os candidatos devem comparecer ao local de realização das provas com antecedência mínima de 30 minutos, munidos de documentos pessoais com foto, e com vestimenta apropriada para prática de atividade física. O candidato que chegar após o horário estabelecido, não poderá ingressar no local de realização do exame e estará automaticamente eliminado do concurso.

Durante a prova, o resultado será definido pela expressão “apto” ou “inapto”. Caso o candidato seja considerado inapto em qualquer um dos testes, não poderá realizar o teste subsequente. O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar do exame de aptidão física para o dia 5 de dezembro.

Confira o edital completo com detalhamento dos exercícios que serão aplicados durante o teste de aptidão física, na edição nº 9.538.

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