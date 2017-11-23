Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 60 milhões no sábado

Geral
Ninguém acertou as dezenas 11, 24, 26, 34, 37 e 59
O concurso 1.990 da Mega-Sena, realizado ontem (22), teve o prêmio principal acumulado. Ninguém acertou as dezenas 11, 24, 26, 34, 37 e 59.
A estimativa para o próximo concurso, dia 25, sábado, é de um prêmio de R$ 60 milhões.
A quina contemplou 78 apostadores, cabendo a cada um R$ 41.488,51.
A quadra teve 5.882 acertadores, com R$ 782,98 para cada um deles.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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