Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 60 milhões hoje

Geral
O sorteio será realizado no município de Italva, no Rio de Janeiro, às 20h (horário de Brasília)
Acumulada pela 8ª vez, a Mega-Sena poderá, hoje (25), pagar o prêmio de R$ 60 milhões a algum felizardo que acertar as seis dezenas sorteadas no concurso 1.991.
O sorteio será realizado no município de Italva, no Rio de Janeiro, às 20h (horário de Brasília), e as apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do País até 19h (horário de Brasília), no valor mínimo de R$3,50.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor do prêmio, se aplicado integralmente na poupança, poderá render mensalmente R$ 246 mil ao ganhador.
Loterias
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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