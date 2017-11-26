Estudante da rede pública vence projeto por tentar salvar vida do avô

O projeto “À procura de pequenos heróis” premiou as dez melhores ações realizadas por estudantes de 08 a 17 anos de escolas municipais e estaduais de Corumbá. Com idealização do padre Ernesto Sassida, o projeto é realizado todos os anos pelo Centro de Promoção Humana e Ambiental Padre Ernesto (Cenper) em parceira com a Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Educação. O grande vencedor de 2017 foi o aluno Bruno Henrique R. D. Pessoa, da Escola Estadual Carlos de Castro Brasil, que tentou salvar uma vida.

“Eu estava sozinho com meu avô em casa e ele começou a se afogar no próprio sangue. Ele tinha problema no fígado. Eu virei ele para o lado e liguei para o 193 para pedir ajuda. Quando os bombeiros vieram, levaram ele, mas minha mãe me avisou depois que ele havia falecido”, contou o estudante.

Padre Waldomiro Bronakowski, diretor-geral da Missão Salesiana em Corumbá, afirmou que o projeto incentiva o altruísmo e a valorização das boas ações. “O ser humano é voltado para si, para o seu egoísmo, e esses exemplos que temos é importante para todos nós, incentiva-nos a sermos pessoas fraternas, cristãs, amigas dos demais, não apenas pensando em nós mesmos. Através das nossas instituições, vamos continuar incentivando esse altruísmo e essa fraternidade cristã”, afirmou o religioso.

Representando o prefeito Marcelo Iunes, a secretária municipal de Educação, Maria Eulina Rocha dos Santos, disse que é necessário que todas as instituições incentivem ações positivas para que elas não desapareçam da sociedade. “Nesse mundo em que vivemos, precisamos trabalhar e fazer com que essas ações aflorem cada dia mais e é isso que a Prefeitura de Corumbá, a Câmara e todos os outros órgãos juntamente com o Cenper estão incentivando hoje”, disse a secretária.

“Nós educadores gostamos do Rubem Alves que diz que precisamos ter conhecimento para nos libertarmos para que a gente possa ter asas e ações fortes, para defendermos e contribuirmos com a Justiça. Já o Vitor Hugo fala a necessidade de fazermos o bem. Ele diz: ‘a cada ato de altruísmo que realizo, posso sentir que o significado da vida se resume em proporcionar o bem-estar do outro porque meus erros e pecados repentinamente tornam-se menores e o meu coração fica alegre de ajudar mais ainda quem necessita de auxílio, mas, o melhor de tudo isso é a pureza que invade a minha alma após solidarizar”, completou Maria Eulina.

Idealizada pelo padre Ernesto Sassida, “À procura dos pequenos heróis” tem como objetivos conscientizar as crianças e adolescentes a discernir os atos bons dos ruins, bem como resgatar os valores no contexto da família; preparar e persuadir as crianças para execução de uma boa ação; promover a integração moral e social da criança à comunidade corumbaense; despertar nas crianças e jovens a prática dos verdadeiros valores por intermédio de boas e até corajosas ações, em contraposição aos atos condenáveis e perniciosos, sempre marcados pela prepotência, agressividade, confronto, desrespeito e até pela corrupção; além de proporcionar uma educação preventiva, promovendo uma mudança comportamental dos menores na comunidade, na família, na escola e no trabalho.

Os dez finalistas da edição deste ano foram:

1º Bruno Henrique R. D. Pessoa – Escola Estadual Carlos de Castro Brasil (vencedor)

2º Thalison Vargas Colombo – Escola Estadual Dom Bosco

3º Bruno Yaco Victorio Gil – Escola Estadual Dom Bosco

4º Matheus de Abreu Macedo – Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva

5º Bruno Santos H. Diniz – Escola Estadual Dom Bosco

6º Ana Cristina Iasamer Rodrigues – Escola Municipal Clio Proença

7º Rafael Conceição – Escola Estadual Gabriel Vandoni de Barros

8º Ryan Antonio de Barros Lima – Escola Municipal Rural Eutrópia Gomes Pedroso

9º Eriele da Silva Branco – Escola Municipal Rural Monte Azul

10º Odair Flores – Escola Municipal Rural Eutrópia Gomes Pedroso