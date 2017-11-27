Adoção de cartas do projeto 'Papai Noel dos Correios' pode ser feita até quinta-feira

A adoção de cartas do projeto 'Papai Noel dos Correios' poderá ser feita até a próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, na Agência dos Correios de Aquidauana, das 9h às 11h e das 13h às 16h30.

Conforme divulgado pela instituição, o projeto existe há 28 anos. "A tradição de colocar os sonhos como desenhos no papel fazia com que, todos os anos, milhares de desenhos coloridos e pedidos escritos com letras recém-aprendidas chegassem aos Correios de todo o Brasil. Sensibilizados com as cartinhas endereçadas ao 'Papai Noel', um grupo de empregados decidiu tirar esses sonhos do papel com esse projeto, que passou a unir a empresa e toda a população em uma grande corrente de solidariedade", cita o texto apresentado.

Adoção Individual

Para tirar um sonho do papel, basta adotar a cartinha desejada e levar o presente até o local definido pelos Correios da cidade. Assim, a empresa se responsabiliza em entregar o pacote para a criança.

Adoção Empresarial

Caso alguma empresa tenha vontade de participar da ação, existe um simples procedimento. Se a adoção for acima de 80 cartas, é necessário preencher um cadastro no site. Para quantidades menores, basta ir até um dos pontos de adoção dos Correios.

Após a adoção, a instituição entrará em contato com a empresa para dar mais informações e formalizar a participação. Depois, é só espalhar as cartas entre os funcionários, incentivando a participação geral.