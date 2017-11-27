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Após decisão judicial, plano de saúde terá que autorizar cirurgia para transexual

Decisão foi dada pela juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, da Vara Cível de Rio Brilhante

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/11/2017 às 09:19

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A juíza Mariana Rezende Ferreira Yoshida, da Vara Cível de Rio Brilhante, deferiu pedido de tutela antecipada para determinar a um plano de saúde que, no prazo de 15 dias, viabilize a realização do procedimento cirúrgico mastectomia masculinizadora para o autor, de identidade não revelada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao prazo de 90 dias/multa.

De acordo com informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), o autor buscou a justiça porque é usuário do plano e transexual. Ele explicou que, embora tenha nascido com o sexo feminino, deseja viver e ser aceito como homem e que, inclusive, faz uso de hormônios para tanto.

Caso

O autor aponta que, no mês de julho, teve reconhecido o direito de adequar sua identidade de gênero ao registro civil e teve autorizada a retificação de registro de nascimento para constar seu nome e gênero masculino. Em razão disso, necessita adequar sua aparência física ao gênero masculino e, para tanto, é imprescindível a realização do procedimento cirúrgico, conforme indicação médica e psicológica.

Informações dão conta de que, ao pleitear administrativamente tal tratamento ao plano, em agosto, sequer recebeu resposta por escrito e, mesmo com a reiteração efetivada por intermédio da Defensoria Pública em outubro, obteve negativa informal sob o argumento de se trataria de "cirurgia de caráter meramente estético".

Decisão

A juíza apontou que no processo existem laudos subscritos por médico psiquiatra e psicóloga do Poder Judiciário, atestando que o autor necessita realizar a cirurgia de extração das glândulas mamárias, com certa urgência, para gozar de plenitude física e mental, bem como por questões de gênero no exercício de seu trabalho na área de segurança, já que fica mais exposto a pessoas e situações perigosas. "A parte ré sequer se dignou a responder o requerimento administrativo apresentado pela parte autora, configurando-se nítida omissão e descaso no atendimento de seus usuários", escreveu ela, apontando legislação e a jurisprudência acerca do tema.

A magistrada apontou, ainda, que em casos de cirurgias plásticas sem finalidades estéticas e tidas como extensão do tratamento de saúde demandado pelo consumidor na cobertura do plano de saúde, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou ser ilegítima de negativa de atendimento.

O transexualismo possui assento na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde e a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, sendo abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material
considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

"Demonstrado que a parte autora precisa do tratamento cirúrgico para a preservação de sua saúde mental e segurança e, havendo elementos evidenciadores do direito alegado, defiro o pedido de tutela antecipada para determinar ao plano de saúde que viabilize a realização do procedimento cirúrgico pleiteado", finalizou.

 

*Com informações da Assessoria de Comunicação do TJMS

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