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Mato Grosso do Sul

Governo lança aplicativo de celular com dados dos equídeos para criadores

Programa recebeu o nome de 'Resenha Virtual dos Equídeos' e será lançado amanhã (28)

Schimene Duque Weber

Publicado em 27/11/2017 às 09:34

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O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) lança, na próxima terça-feira (28), o aplicativo de celular 'Resenha Virtual dos Equídeos', um programa de identificação individual, que coloca na rede as informações dos animais, criando uma espécie de identidade para cada um deles, controlando o trânsito e os exames realizados, praticamente em tempo real.

Através da 'Resenha', os exames para anemia infecciosa e mormo poderão ser requisitados via web nos laboratórios, e a emissão da Guia de Trânsito de Animais (GTA) também poderá ser realizada pela internet, assim como já acontece no caso do transporte de bovinos em Mato Grosso do Sul, de forma padronizada e informatizada.

A apresentação da 'Resenha Virtual de Equídeos' será realizada em um evento na Associação de Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), em Campo Grande, a partir das 19h, onde são esperados representantes dos criadores, laçadores, organizadores de eventos, o secretário da Semagro, Jaime Verruck, entre outras autoridades.

Programa

De acordo com as informações divulgadas até o momento, o aplicativo faz parte das ações do planejamento estratégico da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

Através da Resenha os exames para anemia infecciosa e mormo poderão ser requisitados via web nos laboratórios e a emissão da Guia de Trânsito de Animais (GTA) também poderá ser realizada pela internet, assim como já acontece no caso do transporte de bovinos em Mato Grosso do Sul, de forma padronizada e informatizada.

Segundo o presidente da Iagro, Luciano Chiochetta, com a Resenha Virtual do Equídeos será possível realizar a notificação imediata de doenças, a interdição automática do trânsito de animais doentes, a obtenção de dados corretos de suspeitas de focos e manter atualizado o histórico de trânsito e do vínculo epidemiológico de cada animal. "A resenha vem para facilitar a vigilância no trânsito e nas aglomerações, evitar fraudes e falsificações além de nos possibilitar a criação de um banco de dados com histórico dos animais do Estado", pontuou.

Ainda de acordo com Chiochetta, com o programa instalado no celular e usando uma senha individual o proprietário ou veterinário responsável poderá ter acesso a todo o histórico de exames e do trânsito de cada animal, além de fotos.

Para identificar os equídeos no sistema, os médicos veterinários responsáveis terão que passar por um curso na Iagro, habilitando-se para o procedimento. Os laboratórios deverão ser cadastrados no sistema, através de um processo que será explicado a partir do lançamento do programa, que será disponibilizado por um aplicativo simples, moderno e de forma gratuita para celulares com sistemas Android e IOS.

 

*Com informações da Assessoria de Comunicação da Semagro

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