Reinaldo garante que 13º salário dos servidores será pago em dezembro

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Governador diz que pagamento foi possível porque teve coragem
Em entrevista à imprensa, o governador Reinaldo Azambuja afirmou, nesta quarta-feira (29), em Campo Grande, que o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais será pago em dezembro.
“Já tínhamos uma reserva. Tem agora o Refis, com bom resultado. Diferente de outros estados, por ter tido coragem de ter atitude certa na hora certa, o servidor terá o 13º ainda em dezembro, no prazo certo [sic]”, afirmou o chefe do Executivo.
A declaração foi feita após a solenidade de instalação da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes
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