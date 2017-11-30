Reinaldo garante que 13º salário dos servidores será pago em dezembro

Em entrevista à imprensa, o governador Reinaldo Azambuja afirmou, nesta quarta-feira (29), em Campo Grande, que o pagamento do 13º salário dos servidores estaduais será pago em dezembro.

“Já tínhamos uma reserva. Tem agora o Refis, com bom resultado. Diferente de outros estados, por ter tido coragem de ter atitude certa na hora certa, o servidor terá o 13º ainda em dezembro, no prazo certo [sic]”, afirmou o chefe do Executivo.

A declaração foi feita após a solenidade de instalação da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes