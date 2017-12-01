Casal morre carbonizado em colisão frontal na BR-163

Coxim
Chovia no momento do acidente
Wagner Batista Ribeiro, de 35 anos, e Valkiria Daniela Marques Machado da Silveira, morreram carbonizados nesta quinta-feira (30) após acidente na BR-163, próximo a Coxim. O casal estava em uma camionete Ford Ranger, com placas de Goiânia-GO, que bateu de frente com um caminhão, com placas de Coxim-MS. Chovia no momento do acidente.
Conforme o site Edição de Notícias, o motorista da camionete teria perdido o controle do carro em uma curva, invadindo a pista contrária e colidindo contra um caminhão. Após a batida a caminhonete teria pegado fogo e os ocupantes morreram carbonizados. Casal seguia para Primavera do Leste-MT para visitar familiares de Valkiria.
No caminhão estavam Jonh Kenedy e Valdenira de Almeida, que tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital da região. Chovia no momento do acidente.
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