Casal morre carbonizado em colisão frontal na BR-163

Wagner Batista Ribeiro, de 35 anos, e Valkiria Daniela Marques Machado da Silveira, morreram carbonizados nesta quinta-feira (30) após acidente na BR-163, próximo a Coxim. O casal estava em uma camionete Ford Ranger, com placas de Goiânia-GO, que bateu de frente com um caminhão, com placas de Coxim-MS. Chovia no momento do acidente.

Conforme o site Edição de Notícias, o motorista da camionete teria perdido o controle do carro em uma curva, invadindo a pista contrária e colidindo contra um caminhão. Após a batida a caminhonete teria pegado fogo e os ocupantes morreram carbonizados. Casal seguia para Primavera do Leste-MT para visitar familiares de Valkiria.

No caminhão estavam Jonh Kenedy e Valdenira de Almeida, que tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital da região. Chovia no momento do acidente.