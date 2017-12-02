Base militar do Exército será desativada na próxima segunda-feira na Capital

A 30ª Circunscrição de Serviço Militar, base militar responsável pelo recrutamento e à mobilização de pessoal em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças - GO, será desativado pelo Comando da 9ª Região Militar na próxima segunda-feira (4).

A cerimônia será presidida pelo Comandante - “Região Mello e Cáceres", General de Brigada Carlos Henrique Teche e o evento ocorrerá dentro do Complexo do CMO (Comando Militar do Oeste).

Para o mesmo dia está previsto, a inauguração do retrato do Chefe Exonerado, Coronel de Comunicações Hugo Sérgio Dias, às 9h30, no Salão Nobre da 9ª Região Militar. Na sequência, por volta das 10h, haverá uma formatura na Praça General Lebarbenchon.

Histórico

A 30ª Circunscrição de Serviço Militar, subordinada diretamente ao Comando da 9ª Região Militar, tem como missão a execução, o controle e a fiscalização do Serviço Militar, no que tange ao recrutamento e à mobilização de pessoal, abrangendo o Estado de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o município de Aragarças, em Goiás.

Sua origem remonta à Junta de Revisão e Sorteio de Cuiabá - MT, criada em 1908. Depois de trocar de nome e passar por diversos locais, estabeleceu a sede em 2002 na Avenida Duque de Caxias, no Complexo do Comando Militar do Oeste (CMO) até Julho de 2013, retornando para as antigas instalações na Avenida Afonso Pena, Centro.

A partir de 1º de Janeiro de 2016 a 30ª CSM passou por um processo de reestruturação experimental, onde foram criados seis Postos de Recrutamento e Mobilização mantendo as suas 197 Juntas de Serviço Militar, distribuídas por toda a sua área de jurisdição. As Juntas de Serviço Militar possuem a atribuição de efetuar os alistamentos e regularizar a situação militar dos cidadãos, além de participar dos trabalhos de divulgação institucional do Serviço Militar, sendo elas:

01 PRM Central (Campo Grande-MS);

01 PRM Oeste (Aquidauana-MS);

01 PRM Sul (Dourados-MS);

01 PRM Sudoeste (Cuiabá-MT);

01 PRM Sudeste (Rondonópolis-MT), e

01 PRM Norte (Sinop-MT).

Desativação

Em 02 de Maio de 2017, foi publicada a Portaria n. 394 Cmt Ex, determinando a desativação desta OM. Na Sequência a Portaria Nº 301 – EME, de 27 de Julho de 2017 regulou as medidas necessárias a desativação desta Circunscrição de Serviço Militar, prevista para 31 de Dezembro de 2017.