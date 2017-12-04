Segunda começa nublada e previsão é de chuva em todo o Estado

A segunda-feira (4) começou nublada, com clima ameno marcado 26° em Aquidauana e região. À tarde, o céu permanece encoberto, mas deve contar com pancadas de chuva isoladas. Haverá acumulado significativo de precipitação no centro, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 32ºC.

Campo Grande, capital do Estado, amanheceu chuvosa e em pouco mais de 3 horas, já foi registrado volume de 30 mm (milímetros) em Campo Grande.