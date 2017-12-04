Segunda começa nublada e previsão é de chuva em todo o Estado

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 26°C e 30°C
A segunda-feira (4) começou nublada, com clima ameno marcado 26° em Aquidauana e região. À tarde, o céu permanece encoberto, mas deve contar com pancadas de chuva isoladas. Haverá acumulado significativo de precipitação no centro, sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. A temperatura máxima no Estado deve ficar na casa dos 32ºC.
Campo Grande, capital do Estado, amanheceu chuvosa e em pouco mais de 3 horas, já foi registrado volume de 30 mm (milímetros) em Campo Grande.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS