Motociclista se assusta com carro, atinge poste e morre em avenida

Um motociclista de 31 anos, identificado como Mateus R. Santos, morreu depois de colidir contra um poste na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, próximo ao Parque de Exposições de Nova Andradina.

Mateus trafegava pela via em uma moto Honda CB 600 Hornet, sentido ao Bairro Jardim Universitário quando, segundo relato de populares, teria perdido o controle da direção após se assustar com um veículo que iria atravessar a via.

O motociclista teria atingido um poste existente à margem direita da pista. Devido à violência do impacto, ele morreu no local. A ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Núcleo de Perícias.

Segundo amigos de Mateus R. Santos, que estavam no local do acidente, ele estava com a moto Honda CB 600 Hornet há pouco tempo.