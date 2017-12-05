Previsão de chuva continua, mas máxima pode chegar a 32°C em Aquidauana

A previsão para esta terça-feira (5) é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana a manhã registra temperatura mínima de 23°C e pancadas de chuvas isoladas. À tarde máxima pode chegar aos 32°C.

Conforme o Instituto, o restante do dia e à noite também seguirão parcialmente nublados com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas