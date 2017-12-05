Previsão de chuva continua, mas máxima pode chegar a 32°C em Aquidauana

Previsão do tempo
A previsão para esta terça-feira (5) é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana a manhã registra temperatura mínima de 23°C e pancadas de chuvas isoladas. À tarde máxima pode chegar aos 32°C.
Conforme o Instituto, o restante do dia e à noite também seguirão parcialmente nublados com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS