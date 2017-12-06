Meteorologia emite alerta de tempestade e Pantanal está entre áreas afetadas

A quarta-feira (6) começou nublada com e com alerta de tempestade para regiões de Mato Grosso do Sul, entre elas o Pantanal. As temperaturas variam entre 25°C e 33°C.

Aviso de tempestade com grau de severidade considerado de perigo potencial iniciou às 16h10 de ontem, terça-feira (5), e finaliza às 11h, de hoje (6).

Pode haver chuva com acumulado de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).