Alerta de tempestade continua sobre regiões de MS, entre elas o Pantanal

Previsão do tempo
Temperaturas variam entre 22°C e 33°C
O alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) sobre risco de tempestade continua nesta quinta-feira (7), na região Pantaneira. Conforme o Instituto, o dia segue parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 22°C e 33°C.
Pode haver chuva com acumulado de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.
Instruções
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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