Alerta de tempestade continua sobre regiões de MS, entre elas o Pantanal

O alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) sobre risco de tempestade continua nesta quinta-feira (7), na região Pantaneira. Conforme o Instituto, o dia segue parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam entre 22°C e 33°C.

Pode haver chuva com acumulado de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h), e queda de granizo. É baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Instruções

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha outras informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).