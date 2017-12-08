Curso de casqueamento e manutenção de cascos de equídeos termina nesta sexta-feira

Capacitação
Capacitação teve início na manhã da última quinta-feira (07)
O curso de casqueamento e manutenção de cascos de equídeos, que teve início na manhã da última quinta-feira (07), terá seu encerramento nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro.
A capacitação foi ministrada pelo instrutor Dilson Ricartes e contou com a participação de 10 profissionais.
O curso foi realizado em parceria entre o Sindicato Rural de Anastácio e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-MS).
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