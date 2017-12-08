Novo concurso da segurança pública terá 400 vagas para PM e 250 para Bombeiros, anuncia governador

Em agenda pública nesta sexta-feira (08), o governador Reinaldo Azambuja anunciou que o próximo concurso da segurança pública em Mato Grosso do Sul vai ofertar 400 vagas para ingresso na Polícia Militar e 250 para o Corpo de Bombeiros. “Vamos publicar o edital nos próximos dias para ano que vem [2018] darmos início ao processo”, afirmou Reinaldo Azambuja no lançamento da Operação Boas Festas.

“Os números positivos da segurança pública em Mato Grosso do Sul, a queda dos índices de criminalidade, nos estimulam a fazermos mais investimentos. É por isso que autorizei mais um concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, para aumentarmos nosso efetivo e melhorarmos ainda mais nosso trabalho”, discursou o governador.

Segundo ele, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) desenvolve uma normatização para que novos certames para a carreira militar sejam abertos todos os anos. “Vamos ter um regramento para que durante 10 anos ininterruptos a gente possa autorizar, a cada ano, um novo concurso para fortalecer e ter mais militares na ativa”, pontuou. A justificativa, para o governador, é equilibrar o efetivo ativo e da reserva.

Fortalecimento

O fortalecimento das instituições de segurança pública tem sido uma tônica da gestão Reinaldo Azambuja. Em 2016 o Estado realizou concurso público da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) com 438 vagas. Este ano está em andamento o certame da Polícia Civil que vai efetivar 210 novos policiais, entre delegados, investigadores e escrivães.

Desde que assumiu a gestão de Mato Grosso do Sul, em 2015, o governado ainda integrou às forças policiais do Estado 1.592 novos servidores; ofertou 4.620 vagas em cursos de formação e aperfeiçoamento; e promoveu quase sete mil homens e mulheres das instituições de segurança pública.