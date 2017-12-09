Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões neste sábado

Sorte
O concurso número 1.995 será sorteado em Teixeira de Freitas, na Bahia, às 20h (horário de Brasília)
A Mega-Sena pode pagar hoje (9) R$ 28 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas.
O concurso número 1.995 será sorteado em Teixeira de Freitas, na Bahia, às 20h (horário de Brasília).
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e custam a partir de R$ 3,5. Quantos mais números, maior o preço.
Além do acertador das seis dezenas, a Mega-Sena também premia quem acertar cinco (quina) e quatro (quadra) dos números sorteados.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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