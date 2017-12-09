Mega-Sena pode pagar R$ 28 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar hoje (9) R$ 28 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas.

O concurso número 1.995 será sorteado em Teixeira de Freitas, na Bahia, às 20h (horário de Brasília).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país e custam a partir de R$ 3,5. Quantos mais números, maior o preço.

Além do acertador das seis dezenas, a Mega-Sena também premia quem acertar cinco (quina) e quatro (quadra) dos números sorteados.