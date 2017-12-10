Instabilidade continua e pode chover à tarde em Aquidauana

Previsão do tempo
A instabilidade, que já dura mais de 30 dias, ainda predomina neste domingo (10), em Mato Grosso do Sul. Em Aquidauana, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas variam entre 24°C e 32°C.
A passagem de uma frente fria pelo oceano, próximo ao litoral de São Paulo, seguido por um sistema de alta pressão em baixos níveis e a divergência em altos níveis da atmosfera mantem o tempo com sol e poucas nuvens.
No decorrer do dia com o aquecimento diurno ocorrem chuvas isoladas entre a tarde e o início da noite. A massa de ar frio que segue após a frente fria não é muito intensa e atuará mais na faixa leste da região sul e sudeste. Na maior parte do estado haverá sol com poucas nuvens e por conta do aquecimento diurno ocorrem chuvas isoladas à tarde, mais intensas no norte do estado.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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