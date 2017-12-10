Jiboia se enrola em cerca de residência e mobiliza Bombeiros

Uma jiboia, de aproximadamente um metro e meio e enrolada na cerca da frente de uma residência, mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros, em Ladário.

Os militares foram acionados por volta as 12h30 de ontem, sábado (9), para a captura da serpente no Bairro Santo Antônio.

Depois de capturada a cobra foi solta em uma área de proteção próximo ao Rio Paraguai.