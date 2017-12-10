Jiboia se enrola em cerca de residência e mobiliza Bombeiros

Susto
Cobra foi solta em uma área de proteção próximo ao Rio Paraguai
Uma jiboia, de aproximadamente um metro e meio e enrolada na cerca da frente de uma residência, mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros, em Ladário.
Os militares foram acionados por volta as 12h30 de ontem, sábado (9), para a captura da serpente no Bairro Santo Antônio.
Depois de capturada a cobra foi solta em uma área de proteção próximo ao Rio Paraguai.
Loterias
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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