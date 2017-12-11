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Ivinhema

Motociclista tem pé e braço arrancados em acidente na MS-276

O Uno envolvido transportava uma família, que não ficou ferida, mas foi levada ao hospital em estado de choque

Daniele Valentin

Publicado em 11/12/2017 às 08:15

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Um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (10) na MS-276 matou um motociclista, identificado como Rodrigo Domingos de Jesus, de 27 anos. O impacto da batida arrancou braço e pé da vítima. As informações são do Ivinotícias.

O acidente aconteceu entre Ivinhema e o Distrito de Amandina, por volta das 20h, próximo à Vila Alice. O jovem pilotava uma moto Honda CG 150 que ficou totalmente destruída no acidente.

Com o impacto, o motociclista teve um pé e um braço arrancados, sendo que o braço da vítima parou no banco dianteiro do Fiat Uno. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

O motorista do Fiat Uno, um homem de 50 anos, não teve ferimentos graves. Ele estava com sua esposa e mais dois filhos que foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal de Ivinhema em estado de choque, sem ferimentos.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) da base de Amandina, o Corpo de Bombeiros de Ivinhema, juntamente com a Polícia Civil e Militar atenderam a ocorrência. Segundo informações apuradas no local, o jovem Rodrigo era morador do Distrito de Amandina.

 

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