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Caarapó

Abelhas se sentem ameaçadas e atacam cavalo até a morte

Cheiro do suor do animal pode ter provocado os insetos

Daniele Valentin

Publicado em 12/12/2017 às 10:30

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Um cavalo morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na região do Rotary Clube, na Vila Jary, em Caarapó. Conforme especialistas, abelhas  são defensivas e só atacam quando se sentem ameaçadas.

Conforme o Caarapó News, o cavalo de propriedade de Arisvaldo Cardoso, conhecido como “Vadão da Bicicletaria”, pastava em um terreno vazio ao lado de sua propriedade, quando acabou atacado por um enxame de abelhas.

Assim que o proprietário percebeu a situação acionou o Corpo de Bombeiros, que socorreram o animal ainda com vida, porém ele não resistiu as picadas e veio a morrer momentos depois.

Suor pode ser a causa do ataque

O veterinários e apicultor Paulo Figueiró afirma que o ataque cometido pelas abelhas é a forma usada pelo inseto para se defender. Segundo ele, a abelha é um inseto defensivo, não ataca e sim se defende quando se sente ameaçada. Ela reage frente ao perigo.

No caso do ataque ao cavalo, Figueiró desconfia que o cheiro do suor do cavalo pode ter irritado e provocado as abelhas.

Ele salienta que a presença de enxames de abelhas na cidade é um grande perigo, pois são insetos sensíveis e que podem atacar ao se sentirem ameaçados.

“Um som ou um cheiro podem fazer com que elas sintam-se ameaçadas e reajam. As abelhas também não gostam de cores escuras, por isso as roupas especiais são todas em cores claras”, comenta.

O apicultor explica que as abelhas, por sua genética, são insetos colonizadores, por isso acabam vindo para a cidade. No entanto, o meio urbano não é adequado para elas. “É um risco, um perigo muito evidente. As abelhas na cidade precisam ser capturadas e levadas para um local seguro ou eliminadas”, alertou.

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