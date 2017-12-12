Ford Ka colide em anta e três ficam feridos; animal morreu no local

Um acidente na noite deste segunda-feira (11) na rodovia MS 134, na região do Vale do Ivinhema, deixou três pessoas feridas e uma anta morta. O animal morreu no local, depois de ser atingido por um Ford Ka.

Policiais Militares Ambientais de Batayporã receberam informações de Policiais Militares Rodoviários, de que uma anta havia sido atropelada.

No local a PMA verificou que o veículo trafegava no sentido de Nova Andradina / Distrito de Casa Verde quando se envolveu no acidente.

O veículo ficou totalmente destruído e os ocupantes tiveram ferimentos leves. Quando a equipe da PMA chegou ao local, a anta já estava morta.

Os Policiais removeram o animal do acostamento para evitar acidentes. Essa foi a segunda anta morta atropelada em cinco dias na região. No dia 6, outro animal morreu atropelado na BR 267.