Inscritos em edital do Mais Médicos têm até hoje para escolher municípios

Nacional
São 341 vagas no Nordeste, 253 no Sudeste, 167 no Sul, 125 na Região Norte e 97 em municípios do Centro-Oeste
Os 8 mil profissionais brasileiros inscritos no novo edital do Mais Médicos têm até hoje (12) para escolher os municípios em que desejam atuar pelo programa.
Ao todo, 8.042 profissionais tiveram a inscrição validada e poderão disputar as 983 vagas em 512 municípios e um Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) disponíveis no atual edital. Os selecionados iniciarão as atividades em janeiro de 2018.
São 341 vagas no Nordeste, 253 no Sudeste, 167 no Sul, 125 na Região Norte e 97 em municípios do Centro-Oeste.
De acordo com o Ministério da Saúde, o lançamento de editais periódicos para médicos brasileiros visa a reposição e substituição de profissionais estrangeiros contratados por meio da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Além disso, estão sendo repostas as vagas oriundas de desistências e de encerramento de contratos.
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