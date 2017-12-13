Condutor perde controle da direção, Honda Civic sai da pista e capota na BR-267

Por volta das 16h15 dessa terça-feira (12), uma capotagem foi registrada na rodovia BR-267, na região de Nova Casa Verde, em Nova Andradina. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 123, nas proximidades do Posto Casa Branca.

O veículo Honda Civic, com placas de Presidente Prudente (SP), ocupado por três pessoas, teria saído da pista, antes de capotar.

O Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionado, mas os ocupantes dispensaram o atendimento médico.

Eles seguiram viagem em um táxi cedido pela companhia de seguros rumo a Presidente Prudente (SP), onde residem.

Como o veículo parou em meio à vegetação existente às margens da pista, o trânsito na BR-267 não chegou a ser interditado.