Governo convoca 1.038 candidatos ao cargo de Agente de Polícia para teste físico

Diário Oficial
Avaliação de aptidão física será nos dias 27 e 28 de janeiro no complexo do Parque dos Poderes
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), convoca para o exame de aptidão física, 1.038 candidatos que concorrem ao cargo de Agente de Polícia judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O edital consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13).
A avaliação de aptidão física compreende a terceira fase do certame para as funções de Escrivão e Investigador, e será realizada no último final de semana de janeiro de 2018, em Campo Grande, no complexo do Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.
O exame será dividido em duas etapas. No primeiro dia serão realizados os testes de flexão, salto e abdominais, às 13 horas na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). O segundo dia será reservado para o teste de corrida, às 7 horas em frente à SAD. Ambos no horário de MS.
O resultado da avaliação será expresso pelo conceito “apto” ou “inapto”. Conforme o edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o teste subsequente. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou não comparecerem às avaliações.
Diferente do publicado hoje, a avaliação física será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro. De acordo com a Comissão Organizadora, houve uma falha técnica , que será retificada no DOE desta quinta-feira (14.12).
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS