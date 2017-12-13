Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 17:24

Buscar

Últimas notícias
X

Diário Oficial

Governo convoca 1.038 candidatos ao cargo de Agente de Polícia para teste físico

Avaliação de aptidão física será nos dias 27 e 28 de janeiro no complexo do Parque dos Poderes

Schimene Duque Weber

Publicado em 13/12/2017 às 14:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), convoca para o exame de aptidão física, 1.038 candidatos que concorrem ao cargo de Agente de Polícia judiciária no concurso da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. O edital consta no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (13).

A avaliação de aptidão física compreende a terceira fase do certame para as funções de Escrivão e Investigador, e será realizada no último final de semana de janeiro de 2018, em Campo Grande, no complexo do Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian.

O exame será dividido em duas etapas. No primeiro dia serão realizados os testes de flexão, salto e abdominais, às 13 horas na Academia de Polícia Civil Delegado Júlio Cesar da Fonte Nogueira (Acadepol). O segundo dia será reservado para o teste de corrida, às 7 horas em frente à SAD. Ambos no horário de MS.

O resultado da avaliação será expresso pelo conceito “apto” ou “inapto”. Conforme o edital, caso o candidato seja considerado inapto no primeiro teste, não poderá realizar o teste subsequente. Serão eliminados do concurso, candidatos que não atingirem o desempenho mínimo exigido nos testes, ou não comparecerem às avaliações.

Diferente do publicado hoje, a avaliação física será realizada nos dias 27 e 28 de janeiro. De acordo com a Comissão Organizadora, houve uma falha técnica , que será retificada no DOE desta quinta-feira (14.12).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Luto

Morre jovem que mobilizou redes sociais após queda de caminhonete em MS

Loterias

Aposta de Aquidauana fatura mais de R$ 860,00 na Mega-Sena

Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular

Luto

Morre tenente Jarbas Dias Ferreira, veterano da FEB, aos 104 anos

Publicidade

Loterias

Duas apostas de MS faturam quase R$ 46 mil na quina da Mega-Sena

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo