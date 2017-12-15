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Casa de Carne São Francisco inaugura sua terceira loja

Evento de inauguração será realizado neste sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 8h

Schimene Duque Weber

Publicado em 15/12/2017 às 09:35

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A Casa de Carne São Francisco, marca registrada de qualidade garantida desde 2007 na venda de carnes em Aquidauana e Anastácio, vai inaugurar sua terceira loja neste sábado, dia 16 de dezembro, a partir das 8h, agora no bairro Nova Aquidauana. 

O proprietário da loja, Adriano Leme, falou com exclusividade com a equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro sobre a história do negócio e a construção da nova loja.

"Há dez anos nós estamos na luta. Começamos pequenos e, com o tempo, fomos melhorando a nossa estrutura. A primeira filial fez um ano em novembro e, graças a Deus, depois de mais um ano, a nossa terceira loja, agora na Nova Aquidauana. Eu montei essa pensando no pessoal da região, da Vila Trindade, Vila Bancária, que é um pessoal que estava um pouco distante das nossas outras lojas. Tudo o que é encontrado nas demais boutiques de carne, também será encontrado nessa. Foi feita com muito carinho, terá o meu acompanhamento, o acompanhamento da minha esposa. A gente vai estar a par de tudo. Quem estará comandando o lugar pra nós será a Ana, nossa atendente da Loja 1 há mais de dois anos", pontuou.

O empresário também comentou sobre a estrutura da nova loja. "Será um açougue completo. Você vai achar desde o pucheiro até a picanha. Como eu falei, tudo que está disponível na Loja 1 e na Loja 2, estará também na Loja 3, inclusive a linguiça de dois queijos, lançada ontem (14)", disse.

Para os fiéis clientes, ele deixou uma mensagem de final de ano. "Quero agradecer primeiramente a Deus e a Nossa Senhora, porque sem eles a gente não chegaria onde a gente está. Agradecer a minha esposa, que se não estivesse ao meu lado desde o começo, eu não estaria aqui. E, claro, aos meus clientes, desejando um feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque a nossa loja está tomando a proporção que tem graças a cada um de vocês", falou. 


Ele também fez questão de deixar uma mensagem de agradecimento à sua equipe. "A minha equipe não é só meus dois braços, como as minhas duas pernas também. Sem a minha equipe, nós não estaríamos onde estamos. Hoje, estamos em 15 colaboradores e eu ouso falar que não são funcionários, são irmãos. Nós somos uma família aqui e, graças à nossa união, chegamos aqui", finalizou.

Serviço

A Casa de Carne, neste final de ano, funcionará no horário de expediente normal na Loja 1 e na Loja 2, das 7h às 19h. A loja da Nova Aquidauana funcionará de terça a domingo, no domingo até 12h e, durante a semana, estará fechada para o almoço do 12h30 às 14h30. 

Loja 1 - Rua Oscar Trindade de Barros, 111, bairro Serraria - Aquidauana. Telefone: (67) 3241-3348.

Loja 2 - Avenida Manoel Murtinho, 1765, bairro Centro - Anastácio. Telefone: (67) 3245-4303.

Loja 3 - Rua 13, s/n, em frente da antiga pista de MotoCross, bairro Nova Aquidauana - Aquidauana. Telefone: (67) 3241-7192.

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