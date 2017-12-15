Sumido por 2 dias, cãozinho cego é resgatado em ribanceira

Um cachorro cego que caiu em uma ribanceira em Corumbá foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá na última quinta-feira (14).

De acordo com a corporação, o animal despencou de aproximadamente 15 metros e não conseguiu sair do local. Foi necessário armar o resgate usando técnicas de rapel para um militar chegar onde o cachorro estava.

O cão foi resgatado em segurança e entregue à dona, que informou que o animal tem idade avançada. Ele ficou desaparecido por dois dias até ser encontrado.