Sumido por 2 dias, cãozinho cego é resgatado em ribanceira

Corumbá
Foi necessário armar o resgate usando técnicas de rapel
Um cachorro cego que caiu em uma ribanceira em Corumbá foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá na última quinta-feira (14).
De acordo com a corporação, o animal despencou de aproximadamente 15 metros e não conseguiu sair do local. Foi necessário armar o resgate usando técnicas de rapel para um militar chegar onde o cachorro estava.
O cão foi resgatado em segurança e entregue à dona, que informou que o animal tem idade avançada. Ele ficou desaparecido por dois dias até ser encontrado.
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